香港財經

美國聯儲局宣布減息四分一厘，金管局總裁余偉文表示，聯儲局減息是預期之內，反映美國及環球經濟受國際貿易摩擦不明確性等影響，仍存在下行風險。

余偉文稱，美國減息後，香港貨幣市場保持穩定，港滙平穩、銀行間拆借、外滙交易及交收結算正常。

他表示，港元拆息會受本地港元資金供求影響，未必跟隨美息立即下調，個別銀行利率，是視乎本身資金結構及成本作出的商業決定，香港作為開放經濟體，面臨經濟壓力不小，提醒市民要小心管理財務風險。

對於美國會否再減息，余偉文指出，仍要視乎聯儲局對美國經濟評估。美國已減息3次，但未來利息走勢不明朗，聯儲局提到現時利率恰當，但未來政策方向取決於對美國經濟展望改變的評估。

他稱，聯儲局減息反映其認為美國，以至全球經濟下行風險仍存在，由於國際貿易摩擦的不明朗性，加上內部情況，香港的經濟壓力非常大，本港中小企受的影響特別明顯，金管局、按揭證券公司及銀行界開展工作，希望銀行在資金方面以更包容地協助中小企。

智利宣布取消APEC領導人峰會，美國總統特朗普早前表示，中美首階段經貿協議簽字原安排下月在APEC峰會期間進行。

余偉文表示，對於中美首階段經貿協議的談判進展及何時簽署，現時都不明確，金管局會密切觀察。他稱，中美貿談對金融市場的情緒有影響，相信大家都會 一路觀察。