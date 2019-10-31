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蘋果上季盈利勝預期 本季收入料超估計



美國蘋果公司第四季淨利潤按年跌2.8%，每股經調整盈利優於分析員預測。蘋果股價市後升逾2%。

fb上季純利升逾18%勝預期 市後股價升



Facebook第三季淨利潤按年升18.5%，每股經調整盈利優於預測。fb股價市後升4%。

鮑威爾指貨幣政策恰當 暗示未來或不再減息



美國聯儲局議息後減息0.25厘，會後聲明放棄以往提到「在需要時採取行動維持經濟增長」的字眼，暗示將暫停減息；主席鮑威爾會後向記者稱，現時的貨幣政策立場恰當，暗示未來或不會進一步減息，但通脹壓力不大，暗示加息空間微；又稱利率「中期調整」或已結束。

標指創收市新高 道指漲逾百點



美國聯儲局議息後減息，帶動道指收市升115點或0.43%，尾段升幅曾達132點，盤中也一度跌71點；標指與納指同樣漲0.33%。油股埃克森美孚與雪佛龍都回落逾1%；高盛和摩根大通回吐不足1%。強生抽高2.88%，默克(Merck)漲1.32%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部第三季GDP增1.9%，較預期佳；出口轉升0.7%，進口持續增1.2%；核心PCE按年升2.2%，符預期。另外，10月ADP私人新增職位12.5萬個，多過預期。

￭ 路透消息：美國促中國承諾每年採購多達500億美元農產品，成為中美貿易磋商伴腳石。

￭ 智利因國內示威持續，取消下月APEC峰會及12月氣候大會。中美首階段經貿協議簽字原定下月APEC峰會期間進行。

￭ 儲局減息後，美滙指數曾升至98，但加息空間微，美滙尾段轉跌0.22%至97.47。歐羅兌美元升0.31%。

￭ 紐約期金收報每盎斯1496.7美元，升0.4%，議息結果公布後回落至1490.4美元。

￭ 美國原油庫存較前一周增加570萬桶，升幅較預期大，紐約期油收市挫0.9%，倫敦布蘭特期油跌1.6%。

￭ 《華爾街日報》：快意佳士拿(FCA)與法國標緻母公司PSA已同意合併。

￭ 英、法國股市收市分別漲0.34%及0.45%，德股跌0.23%。德銀第三季淨虧損8.32億歐羅，遜預期，股價挫近8%。

￭ 歐盟首席談判代表巴尼耶：英國無協議脫歐風險仍存在。

建行首三季盈利增逾5% 不良率降



建行(00939)首9個月盈利按年增5.25%。淨利差為2.12%，淨利息收益率為2.27%，分別按年降0.09和0.07個百分點，與上半年比較持平；於9月底止，不良貸款較上年末增105.18億元；不良貸款率1.43%，較上年末降0.03個百分點。單計第三季，盈利按年增6.07%。另外，建行擬使用自有資金向建行歐洲增資3.5億歐羅。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26678點，較昨日恒指收市高水10點。

￭ ADR港股比例指數報26659點，較港低8點。

￭ 南航(01055)擬向南航集團配售A股，集資不超過168億元人民幣。同時向南航集團附屬配售H股，集資不逾35億港元。

￭ 國航(00753)9個月淨利潤按年跌2.53%。

￭ 光銀(06818)首9個月淨利潤按年增13.11%。截至9月底不良貸款總額較上年末增26.2億元；不良貸款率1.54%，較上年末降0.05個百分點。

￭ 民行(01988)9個月淨利潤按年升6.66%。截至9月底，不良貸款餘額比上年末增14.43億元；不良貸款率1.67%，比上年末降0.09個百分點。

￭ 太保(02601)首9個月淨利潤按年增80.21%。

￭ 路透：阿里巴巴擬最快11月香港上市，集資150億美元。

￭ 市場消息：中國飛鶴(06186)國際配售已獲多倍超額認購。

￭ 美高梅中國(02282)母企美高梅國際酒店第三季按年轉錄淨蝕3710萬美元，每股經調整盈利優於預測。澳門物業EBITDA按年升40%，勝預測。

￭ 中冶(01618)首9個月淨利潤按年升7.15%。

￭ 濰柴(02338)首9個月淨利潤按年升17.61%。

￭ 中聯重科(01157)首9個月淨利潤按年增1.67倍。

￭ 中鐵(00390)首9個月盈利按年增18.65%。

￭ 中遠海控(01919)首9個月淨利潤按年增1.45倍。

￭ 中車(01766)首9個月淨利潤按年增11.76%。

￭ 中遠海能(01138)首9個月轉賺5.83億元人民幣。

￭ 佳明集團(01271)青衣明翹匯周五首輪銷售，連招標發售388伙，項目周三截票共取得5854個登記，以公開抽籤發售375伙計，超購14.6倍。