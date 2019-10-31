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阿里巴巴傳重啟香港上市流程 最快11月掛牌

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路透報道，在美國上市的中國電子商貿平台阿里巴巴計劃最快11月在香港上市，集資150億美元(1170億港元)。

阿里巴巴原先計劃8月在香港招股，及作第二上市地點，但因為當時香港的示威活動嚴重，集團暫停有關計劃。

報道引述消息人士稱，阿里巴巴預期約於11月11日的「單身節」銷售日，取得港交所(0388)上市批准，11月底或12月初掛牌買賣。不過，有關招股安排端視市場情況。

據早前報道，阿里巴巴計劃招股集資100億至150億美元。

阿里未有回應傳媒相關查詢。

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