香港財經

香港旅遊發展局舉辦「香港盛宴11月」，參與食肆由地道街頭小食、潮流食府至米芝蓮餐廳，涉及餐廳為600間，其中高級食肆推出獨特菜式與優惠及本港地道美食等，旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興表示，今年美食活動推廣至全港，旅發局投放了650萬元舉辦活動，涉及餐廳為600間，較去年200間至300間，活動規模大幅增加一倍。

洪忠興表示，活動主要針對已到港的旅客，因每日都有旅客到港，藉着是次美食活動，令旅客在港有更好的旅遊體驗，同時市民需求出外作日常飲食，冀望活動能刺激消費，推動商戶生意。

問及預計是次參與人數，他表示，由於是次活動時間長，而且餐廳推廣優惠時段不同，故難以預測參與及入場人數。他指出，由於推廣活動主要在餐廳屬於室內地方，只有各區飲食活動包括蘭桂坊及山頂等在戶外，不擔心會受到示威活動影響。

對於早前因應社會狀況，取消了今年香港單車節及香港美酒佳餚巡禮，他表示，兩項大型活動取消對旅發局的海外推廣工作構成影響，目前宣傳推廣主要在鄰近國家進行，避免對港發出旅遊警示的國家作推廣，主要在社交媒體作宣傳，目前海外推廣工作變得低調。他指出，旅發局正規劃新活動，年底的除夕倒數及新春的花車巡遊會如常舉行。

另外，早前取消的香港美酒佳餚巡禮，已將部分參展商轉介至貿發局舉辦的香港國際美酒展，約有30個參展商轉介至貿發局。