香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR報1.7625厘，較周二高0.01857厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.6475厘，較周二彈0.67464厘，終止兩連跌；1星期拆息回升至1.80911厘；兩星期拆息上揚至1.78143厘；3個月拆息走高至2.16607厘。

長息方面，半年期拆息升至2.21875厘；1年期拆息上揚至2.28732厘。

港滙方面，截至上午11時23分，港元兌美元報7.84。