香港財經 時事脈搏

行政長官林鄭月娥在一個論壇上發言表示，本港經濟正面對中美貿易糾紛及社會事件的內外壓力，今年首9個月出入口分別較去年同期，錄得4.6%及6.5%的跌幅。

她指出，持續的暴力事件令10月上半月的訪港客量，按年減少一半，8月零售表現亦較早前下跌25%。

林鄭月娥強調，目前首要是支持警方遏止暴力，在恢復社會秩序後，政府會加緊處理深層次矛盾問題。

她又提到，香港金融體系仍然穩定，有廣泛國際聯繫及獲中央支持，本港會繼續運用獨特優勢，在「一帶一路」及粵港澳大灣區規劃，尋找發展機遇。