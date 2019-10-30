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路透:中美下月或不會簽署首階段貿易協議



路透引述美國白宮官員消息稱，下月智利亞太經濟合作組織(APEC)峰會期間，美國與中國領導人或不會簽署首階段貿易協議，但雙方的談判並未破裂。

英國國會下議院通過提前在12月12日大選



英國國會下議院以438票贊成、20票反對，三讀通過由首相約翰遜提出、提前在12月12日舉行大選的動議。

默克上季業績勝預期 調高全年預測



美國默克(Merck)第三季每股經調整盈利1.51美元，收入升15%，均勝分析員預期，集團上調今年每股經調整盈利預測。另外，輝瑞(Pfizer)第三季盈利及收入圴較預測佳，但總體利潤跌2%，集團上調今年盈利預測。

業績好壞參半 道指反覆低收 納指挫0.59%

企業業績好壞參半，加上市場審慎預期聯儲局周三再次減息，美股全日好淡爭持，道指曾漲75點，也一度反覆回落50點，收市微跌19點或0.07%，標指則回吐0.08%，納指下挫0.59%。通用汽車(GM)受罷工影響，第三季業績損失38億美元，較預期嚴重，須下調今年全年每股盈利預測，但罷工結束支持股價升逾4%；藥廠默克(Merck)績佳，股價升3.5%。不過，Alphabet第三季盈利按年下滑23%，遜分析員預期，拖累股價挫2.2%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國國會眾議院周四將表決針對總統特朗普的彈劾程序及規則議案。

￭ 標普/Case-Shiller美國8月20大城市樓價指數按年升2.03%，低於預期。8月樓價按月跌0.16%，9月待完成二手樓銷售指數按月升1.5%。會議局10月消費信心指數報128，按月升1.7。

￭ AMD第三季利潤按年升17.6%；每股經調整盈利與分析員預測相同；收入升9%，略低於預測。

￭ 波音行政總裁米倫伯格出席國會聽證會，承認在研發737 MAX時存在犯錯。

￭ 美滙指數先升後回，尾段跌0.07%，報97.7；英鎊與歐羅兌美元先跌後持穩。

￭ 紐約期金收市跌0.3%，每盎斯報1490.7美元。

￭ 紐油期油收市挫0.5%，每桶報55.54美元；布蘭特期油微升0.03%。

￭ 歐洲股市個別發展，英股及德股均偏軟，法股微升0.17%。

比亞迪第三季少賺89%



比亞迪股份(01211)第三季盈利按年跌88.58%，期內營業收入減少9.17%。比亞迪電子(00285)首9個月盈利按年跌43.04%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26764點，較昨日恒指收市低水23點。

￭ ADR港股比例指數報26727點，較港收市跌58點。

￭ 郵儲銀行(01658)首9個月盈利按年增16.22%。期內淨利息收入增3.09%，手續費及佣金淨收入增18.9%；淨利息收益率下降15個基點。於9月底，不良貸款率為0.83%。

￭ 廣汽(02238)9個月淨利潤按年跌35.75%，期內營業收入少19.19%。

￭ 廣發証券(01776)首9個月盈利按年增36.51%。

￭ 招商證券(06099)首9個月盈利按年增57.03%。

￭ 華泰證券(HTSC)(06886)首9個月盈利按年增43.77%。

￭ 鞍鋼(00347)首9個月盈利按年減少74.88%。

￭ 洛鉬(03993)首9個月盈利按年減少69.93%。

￭ 金隅(02009)9個月淨利潤按年升19.75%。