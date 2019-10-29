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今日 17:08 香港財經

金管局:本月致函業界就過渡至HONIA收集資訊

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金管局在提交立法會文件指出，財資市場公會今年5月，就港元隔夜平均指數(HONIA)的技術性修訂，完成業界諮詢，並於第四季公布諮詢結果，金管局會繼續和公會合作，落實有關修訂。

財資市場公會亦會與業界探討，如何推廣在日常交易中使用HONIA，金管局亦會繼續密切留意其他地區的貨幣利率基準改革，特別是2021年底後LIBOR可能不會存在。

金管局指出，在本月發信予認可機構，通知它們金管局將定期向銀行收集資訊，包括以銀行間拆息作為基準利率的風險承擔，以及過渡工作的準備進度。

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