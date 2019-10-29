香港財經

李嘉誠基金會表示，香港現正面對前所未有的挑戰，為解飽受打撃的中小企燃眉之急，基金會早前宣布捐款10億元「應急錢」計劃，第一期先動用2億元支援飲食業，合資格的中小型食肆每間可獲6萬元，預期11月底前發放。

基金會稱，眼見飲食業困難每況愈下，較「沙士」時更嚴峻，除整體營業額大跌三成，兩個月間約200家食肆結業及遣散員工，為紓緩即時財困，第一期「應急錢」計劃先支援飲食業。

為令資金盡快送到有需要協助的食肆手上，撐過這艱難時刻，基金會將以最信任的態度，訂定最簡易的批核過程，只要申請者符合中小企定義，僱用少於50人，持有效商業登記及飲食業牌照(普通食肆/小食食肆/燒味及鹵味店)便可申請。

基金會自10月4日公布支援中小企，一直與各界，包括政府，緊密磋商支援中小企的方案，最終認為以上方法最能直接、簡單、快捷地盡一點棉力，紓解業界困難。此方案更得到業內商會、協會組織支持，食肆可直接到基金會網頁提交申請，如申請過程中遇有疑問，可聯絡商會、協會組織尋求協助。

基金會緊接下來將着力協助零售業，現正與零售業界代表積極洽議中。

基金會表示，中小企處於水深火熱中，基金會提供援助刻不容緩，如計劃安排有未臻完善之處，期盼各界提供意見，使基金會日後可做得更好。