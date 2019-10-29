港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止兩連升，報1.74393厘，較周一低0.01286厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.97286厘，較周一跌0.67107厘；1星期拆息回落至1.74321厘；兩星期拆息下滑至1.7575厘；3個月拆息回落至2.16429厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.2175厘；1年期拆息回落至2.28571厘。
港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8403。
今日 11:45 香港財經
港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止兩連升，報1.74393厘，較周一低0.01286厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.97286厘，較周一跌0.67107厘；1星期拆息回落至1.74321厘；兩星期拆息下滑至1.7575厘；3個月拆息回落至2.16429厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.2175厘；1年期拆息回落至2.28571厘。
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