香港財經

財政司司長陳茂波率領約20人的金融科技代表團到訪倫敦的創業加速器，並與業界交流，促進兩地金融創新聯繫。

陳茂波一行先到埃森哲的金融科技創新樞紐，了解英國在金融科技包括虛擬銀行發展的最新趨勢。他們亦出席一個有關金融科技的圓桌論壇，與英國業界交流。陳茂波在論壇上簡介香港在金融科技的重要發展，尤其是在邁向智慧銀行方面，更特別提到本港在推行香港銀行業開放應用程式介面框架、支持港元和人民幣的快速支付系統「轉數快」以及香港共用二維碼的流動應用程式的情況。

他指出，香港一直努力為金融科技公司提供有利的發展空間，目前已有超過550間金融科技公司在港營運。他鼓勵更多英國金融科技公司借助香港－英國「金融科技橋樑」協議，利用香港所提供的設施和協助，來港拓展業務。

陳茂波亦會晤勞合社行政總裁John Neal，討論如何進一步促進香港成為國際保險樞紐及全球保險市場和再保險市場的新趨勢，特別是保險科技。他表示，香港擔當「一帶一路」基建項目融資及風險管理中心的角色，鼓勵英國保險業界利用香港保險業監管局成立的「一帶一路保險交流促進平台」交流訊息，以把握「一帶一路」倡議帶來的龐大機遇。

陳茂波之後與倫敦金屬交易所行政總裁張柏廉會面，就兩地商品交易市場前景交換意見，及了解交易所的運作。陳茂波亦參觀設計博物館，探求兩地在推動設計方面有更多協作機會。

陳茂波今日將在香港工商協會的午餐會上致詞，並與英國政府官員及商界人士會面，以推廣兩地商貿合作。