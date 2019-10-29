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英國《金融時報》引述消息指，中國短影音平台抖音(TikTok)母公司字節跳動，已選擇香港而非在紐約上市，計劃最快明年首季掛牌。



字節跳動去年10月融資時，公司估值達750億美元；但在中美關係緊張下，政治壓力愈來愈大，如美國有參議員呼籲情報部門調查抖音受年輕人歡迎會否影響國家安全。據報該公司已聘請法律顧問等，期望緩和政治紛爭才推動上市，又考慮出售其美國新聞內容業務TopBuzz，以減低政治阻力。

報道稱，字節跳動發言人拒絕就上市計劃或TopBuzz的出售置評。