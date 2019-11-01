香港財經

香港經濟前景仍然暗淡，今年首季本地生產總值(GDP)按年增長0.6%，次季按年增長減慢至0.5%，按季更跌0.4%，市場估計政府今日公布第三季GDP預估數字，按年及按季均處收縮，意味經濟已步入技術性衰退。

據彭博數據顯示，分析師估計本港第三季GDP按年跌0.3%，按季挫0.6%。

東亞銀行(00023)經濟研究部首席經濟師鄧世安稍早時接受本報訪問時更預期，第三季GDP跌幅介乎1%至1.5%，料全年跌0.3%。

鄧世安提到，第三季出口表現再轉差，由於示威衝突持續，訪港旅客人數下跌，令內部消費顯著向下。從各方面數據來看，上季是今年經濟表現最差的時間，第四季出口跌幅有望收窄，因去年同期基數較低，故GDP跌幅會較第三季小。

他解釋，相較1997年及2008年時由外圍不穩觸發的金融危機，現時香港經濟的負面情況，較多由內部社會問題及憂慮所引發，與2003年沙士時期相似，旅遊及零售消費低迷，但其他行業實際不太受影響。

事實上，財政司司長陳茂波日前發表網誌時已提到，繼次季GDP按季負增長後，第三季情況持續，即經濟已步入技術性衰退，而且負增長的幅度顯著擴大；又形容本港經濟近期受到全方位打擊，不排除全年經濟出現負增長。本港對上一次全年經濟陷負增長是2009年金融海嘯後，當時的GDP收縮2.7%。

陳茂波重申，會繼續密切監察外圍的經濟狀況和本港政經形勢，盡力研究進一步的紓緩措施。他早前預期，政府推出3輪紓困措施合共涉及639.68億元，能夠提振本港經濟增長2%。不過，有分析認為該些措施並未能為本港經濟止血。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照直言，政府推出的紓困措施屬於小修小補，未能振興經濟，現時警民衝突及港鐵提早關站嚴重影響夜間經濟，如果不解決社會問題，經濟疲弱將延至明年。