香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第二個交易日上升，報1.75679厘，較上周五高0.01393厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.64393厘，較上周五低0.23536厘，終止兩連升；1星期拆息回落至1.77036厘；兩星期拆息跌至1.76875厘；3個月拆息下滑至2.16482厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.22071厘；1年期拆息回落至2.28821厘。

港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8401。