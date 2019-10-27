香港財經

財政司司長陳茂波發表網誌稱，困擾本港的社會風波持續至今已超過四個月，多個行業都為此默默承受極大的代價。

他指出，政府將於周四公布第三季經濟增長的預先估計數字。繼第二季呈按季負增長後，第三季情況持續，意味經濟已步入技術性衰退，且負增長的幅度顯著擴大。更甚的是，目前情況還未見起色，要達到全年經濟增長在0至1%的預測存在極大難度，不能排除全年經濟呈負增長的可能性。

陳茂波說，本港經濟所受到的打擊是全方位的。近月出口、旅遊業，以及零售數據均見疲軟，近期中小企信心指數反映企業對前景的悲觀程度，預示情況難言有起色。政府會盡最大努力保住經濟、保住就業。

他重申，會繼續密切監察外圍的經濟狀況和本港的政經情勢，盡力硏究進一步的紓緩措施。但無論如何，政府推出的支援措施只能稍為減輕相關業界和市民的壓力。要真正治本，始終需要社會各界齊心合力制止暴力、制止對交通基建和針對特定目標商舖、銀行和機構的破壞、制止對持不同意見人士的襲擊、拒絕「攬炒」的執念，讓社會盡快恢復秩序、讓市民回復正常的生活、工商百業正常經營，並為理性對話創造更多空間。

社會和經濟都需要喘息療傷、需要重新上路的機會。陳茂波呼籲，如果是真正為香港好的、愛香港這個家園的，請放下分歧，回歸理性對話，共謀出路。只有這樣，不同的訴求和矛盾，才有被仔細梳理和適當回應的機會。