港股直擊 香港財經 即巿股評

友信證券研究部總監陳偉聰指，大市現處整固格局，上望阻力在27000至27300點。短線可留意企業季績、聯儲局擴表，以及內地四中全會會否宣布經濟相關刺激措施，為大市帶來突破。