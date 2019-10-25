香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR升穿1.7厘水平，報1.74286厘，較周四高0.0625厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.87929厘，較周四彈0.50572厘；1星期拆息回升至1.83786厘；兩星期拆息上揚至1.77679厘；3個月拆息上揚至2.16786厘。

長息方面，半年期拆息升至2.22324厘；1年期拆息走高至2.29143厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8380。