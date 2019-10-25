港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR升穿1.7厘水平，報1.74286厘，較周四高0.0625厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.87929厘，較周四彈0.50572厘；1星期拆息回升至1.83786厘；兩星期拆息上揚至1.77679厘；3個月拆息上揚至2.16786厘。
長息方面，半年期拆息升至2.22324厘；1年期拆息走高至2.29143厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8380。
今日 11:27 香港財經
港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR升穿1.7厘水平，報1.74286厘，較周四高0.0625厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.87929厘，較周四彈0.50572厘；1星期拆息回升至1.83786厘；兩星期拆息上揚至1.77679厘；3個月拆息上揚至2.16786厘。
長息方面，半年期拆息升至2.22324厘；1年期拆息走高至2.29143厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8380。
|下一篇：
|【異動板塊】金礦股跑出 招金揚逾3% 金價返1500美元大關
|上一篇：
|台央行:未來不逐年訂M2目標