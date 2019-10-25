即巿股評 港股直擊 香港財經

港股於上周四及五於迫近27000點後見阻力，當時筆者預期大市需要回調至26500點水平進行整固，對後市再升會更為健康。觀乎恒指於本周三跌至26491點後企穩10天線，本周四低位見於26592點，初步來看似乎在26500點覓得支持。然而投資者暫時不要過份樂觀，因從四隻重磅指數成分股滙控(00005)、騰訊(00700)、中移動(00941)及友邦(01299)走勢來看，港股調整期未過。

四隻指數成分股中以滙控(00005)最強，從10月10日低位56.8元升至本周四高位61.95元計，僅10個交易日升幅達9.1%，並已重上今年1月至3月介乎61元至63元之橫行區間。換句話說，要靠滙控再托高指數向上，未免有點吃力；友邦股價正在改善過程當中，但騰訊及中移動下跌機會較大。結合四隻指數成分股來看，港股需於26500點水平捱價好一陣子。

半年純利超兩年總和

早前筆者推介國壽(02628)時已給予兩個目標價，一為18.8元，二為19.9元，兩個目標價悉數到價有餘；上周推介的神華(01088)於周三曾一棍打穿近日較強的支持位15.5元，低見15.16元，相信持貨能力與信心不足者應已打靶。經過周三震倉後，神華昨日大幅反彈，從15.2元抽升至15.64元，反映幕後推低抽高游刃有餘，有貨在手的投資者不妨多觀察一會。

趁大市仍有調整空間，投資者可從走勢落後但開始轉勢的股份入手，其中以華能國際電力(00902)最為明顯。華能國電過去四個財年之純利分別為136.5億元人民幣、85.2億元人民幣、15.8億元人民幣及7.3億元人民幣，連續四年持續萎縮。然而今年上半年，華能國電之純利已達到34.4億元人民幣，較去年同期大幅增長近一倍，更超越了2017年及2018年純利總和，反映其業績已走出谷底。

內地於明年1月1日起取消煤電標桿上網電價，將標桿上網電價機制改為「基準價+上下浮動」市場化機制，導致市場憂慮火電發電企業面臨電價下行風險。不過花旗報告已提到，新價格機制可能利淡煤電股，而獨立火電發電企業面臨電價下行風險。不過，報告預期電價下行空間有限，因為在煤價下行情況下，即使電價潛在下調亦能抵消部分煤價下行的因素，因此維持對煤電股正面看法。

從股價走勢可見，華能國電已消除有關政策帶來的負面因素，華能國電於9月20日開始從4.33元展開跌浪，至10月9日3.5元始見底，11個交易日累積跌幅達到19.2%。在3.5元跌至首個底部後，第二個底則見於10月17日3.57元。華能國電昨日收報3.72元，目前10天線及20天線分別位於3.71元及3.73元，而10天線準備升穿20天線，短線走勢利好。

基金追貨非同小可

從基本因素來看，華能國電估值亦相對合理，集團於周二晚公布截至9月底止第三季業績，純利約15.69億元人民幣，去年同期則為虧損1.44億元，進一步證明其業績走出谷底。業績turnaround的公司最受基金歡迎，加上華能國電有多年穩定派息記錄，若然基金發力追貨，其升勢恐怕非同小可。

更值得注意的是，華能國電首三季純利按年大升1.7倍至53.89億元人民幣，每股盈利0.32元人民幣，折合約0.353港元，以其昨日收報3.72元計，現價相對今年預測市盈率(P/E)約7.9倍，估值低企。如予其10倍預測P/E，目標價已達4.7港元，潛在升幅約26%。保守一點，先博其重上8月底9月初的小型橫行區約4.25元，潛在升幅已達14%。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產