香港財經

運輸及房屋局公布，截至9月底，未來3至4年一手私人住宅單位數量維持9.3萬伙，連續六季不變。

其中已落成但仍未售出單位1萬伙，建築中但未售出的單位6萬伙，已批出土地並可隨時動工的單位2.3萬伙。

今年第三季，私人住宅施工量1.05萬伙，按季大增8800伙，升幅5.18咅，按年則升4.53倍。落成量4400伙，按季下跌8.33%，按年下跌31.25%。

今年首三季，私人住宅施工量1.45萬伙，按年下跌12.12%；落成量1.01萬伙，按年下跌20.47%。