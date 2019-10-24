香港財經

畢馬威中國與香港貨品編碼協會(GS1 Hong Kong)聯合進行的調查顯示，隨着新興數碼科技改變消費者行為，更多消費者認為自己「精通科技」。

在9個大灣區城市的受訪者中，有77%認為自己「精通科技」，反映日新月異的數碼科技推動消費者行為轉型。香港消費者比內地消費者更願意使用網上理財服務(77%及56%)或使用流動支付服務(73%及59%)，反映香港的數碼化參與模式較為傳統。

過去一年，各受訪地區中大部分消費者均表示曾光顧網上媒體及免費和收費頻道，其中香港消費者的比例為74%，略高於69%表示肯定的內地受訪者。

結果又顯示，品牌網站是香港消費者最常參考的資源之一(54%)，至於其他9個內地城市的消費者則較常查看產品詳情(58%)，香港消費者研究產品時傾向於瀏覽格價網站(55%)；相反，內地消費者較常在網上搜尋其他用戶的評價(54%)。

畢馬威中國香港區消費品與工業市場主管合夥人葉嘉明表示，數碼科技正在改造零售業，隨着數據分析推動企業增長，並促使消費者愈來愈精通科技，企業日益期望能更快、更好地營運。

香港貨品編碼協會總裁林潔貽指出，數據是現今企業成功的基礎。準確、可共享、可搜查且可連接的資訊是重塑消費者體驗的關鍵，而數據分析及情報產生的見解則有助零售商及品牌突圍而出。