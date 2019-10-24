香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止連續四日的升勢，報1.68036厘，較周三低0.00571厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.37357厘，較周三彈0.15071厘；1星期拆息回升至1.62214厘；兩星期拆息上揚至1.62893厘；3個月拆息回落至2.12071厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.22071厘；1年期拆息回升至2.28929厘。

港滙方面，截至上午11時26分，港元兌美元報7.8383。