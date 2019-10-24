香港財經

世界銀行今日發表《2020年營商環境報告》，香港在便利營商排名榜位列全球第3，較去年上升1位，而中國排名亦大幅提升至31位。

報告以10項指標比較190個經濟體在便利營商方面的整體表現。排名首兩位的國家與去年一樣，分別為紐西蘭及新加坡；本港緊隨其後排名第3，丹麥排名則下跌1位至第4；其餘打入前十的國家依次為南韓、美國、格魯吉亞、英國、挪威及瑞典。

在世界銀行10項評估指標中，中國有8項指標排名上升，在10個進步最多的經濟體中排名第8。

報告涵蓋的數據截止今年5月1日。