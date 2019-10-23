裝配式建築解決方案供應商長沙遠大住工(02163)宣布招股詳情，以每股9.68元至12.48元招股，發售約1.22億股，其中90%國際配售，10%本港發售，集資額11.8億至15.21億元。
一手300股，入場費約3781.73元。
該公司集資所得用於拓展PC構件製造業務；拓展海外市場；研發和拓展智能裝備業務等。
該股明日起招股，10月29日截止認購。股份預期11月6日掛牌。
更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁。
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一手300股，入場費約3781.73元。
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