香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第4日走高，報1.68607厘，較周二高0.03321厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.22286厘，較周二低0.04857厘；1星期拆息回落至1.495厘；兩星期拆息下滑至1.59286厘；3個月拆息回落至2.12161厘。

長息方面，半年期拆息升至2.22161厘；1年期拆息下跌至2.28714厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8424。