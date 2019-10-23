國際財經 香港財經 中國財經

美參議員施壓 促聯邦退休基金棄追蹤MSCI中國指數



美國國會參議院一批民主共和兩黨參議員，要求一個聯邦退休基金放棄追蹤MSCI中國指數，避免投資者的資金流入由中國政府控制的公司。

約翰遜終止脫歐立法 圖斯克倡歐盟押後脫歐



英國國會下議院否決首相約翰遜提出的快速審理脫歐法案，約翰遜表示政府將暫停脫歐立法工作，等待歐盟是否同意推遲脫歐限期。歐洲理事會主席圖斯克表示，建議歐盟同意押後英國脫歐。

業績好壞參半 道指反覆跌39點收市



麥當勞第三季經調整每股盈利按年升0.4%，營業額按年僅增1%，兩者均遜預期，股價下滑5%；受關稅拖累的孩之寶上季純利按年減逾19%，股價挫逾16%。消息利淡美股，投資者亦審慎觀望美中貿易談判及英國脫歐進展，美股道指反覆低收39點或0.15%，但盤中也曾漲119點，因為寶潔及聯合科技第三季業績均勝預期，兩者股價齊升逾2%，都為美股帶來支持。標指則回落0.36%，納指下挫0.72%。

外圍焦點簡訊

￭ 路透消息：中國給大豆商從美國進口大豆免關稅配額，涉1000萬噸。

￭ NAR經季節調整美國9月二手樓銷售按月下滑2.2%，數字遜預期。

￭ 波音指737 MAX復飛工作有進展，美國聯邦航空管理局稱，需時數周完成評估。

￭ 美國紐約州牽頭針對Facebook發起的反壟斷調查，已獲47個州檢察長響應。

￭ Snap第三季淨虧損收窄至2.274億美元，收入升50%，新增活躍用戶700萬個，均勝預期。

￭ 美滙指數尾段漲0.19%，報97.52；英鎊兌美元跌0.62%，歐羅兌美元挫0.19%。

￭ 紐約期金窄幅波動，收市跌0.04%，每盎斯報1487.5美元。

￭ 紐約11月期油漲1.6%，每桶收報54.16美元；布蘭特期油升1.3%。

￭ 加拿大總理杜魯多領導的自由黨，在眾議院選舉中成為國會最大黨，須與其他政黨籌組聯合政府。

￭ 英國股市收市升0.68%，德國進賬0.05%，法國漲0.17%。

報道:習近平計劃撤換特首林鄭月娥



英國《金融時報》報道，中央政府計劃委任署理行政長官，代替香港特首林鄭月娥履行職務，完成她直至2022年的餘下任期。中央屬意的過渡特首人選包括陳德霖及唐英年。

港府回應陳同佳案:台灣無權派員到港押解疑犯

台灣殺人案疑犯陳同佳今日出獄，台灣陸委會希望派員到香港把他押解到台灣，港府發聲明指此舉等同跨境執法，完全不能接受。台灣陸委會回應稱，如果發生疑犯逃亡或湮滅證據事件，港府須負全責。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26800點，較昨日恒指收市高水14點。

￭ ADR港股比例指數報26653點，較港收市低133點。

￭ 快餐帝國(01843)周三掛牌，交易資料顯示，暗盤收報1.21元，較招股價升86.15%。

￭ 華能國際(00902)首9個月淨利潤按年升1.71倍。

￭ 豐德麗(00571)全年股東應佔虧損7764.5萬元；不派末期息。

￭ 奇峰國際(01228)擬收購一家石化企業。