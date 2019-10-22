香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第3日走高，報1.65286厘，較周一高0.02357厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.27143厘，較周一低0.07678厘，終止連續4日的升勢；1星期拆息回落至1.52679厘；兩星期拆息上揚至1.6厘；3個月拆息回升至2.13321厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.22071厘；1年期拆息回落至2.28893厘。

港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8425。