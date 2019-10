香港財經

REA集團表示,房地產行業的卓越服務基準正在演變,環保建築、房地產科技等成為行業的新趨勢。

REA集團旗下的香港房地產網上平台squarefoot.com.hk公布,「Squarefoot Best of the Best大獎2019」得獎名單,今屆共頒發約30個獎項予香港及海外房地產及相關領域的專業單位和人士。

最佳本地地產項目方面,嘉華國際(00173)的嘉峯匯奪得最佳型格酒店風格會所之住宅項目及最佳創意智慧社區之住宅項目。永泰地產旗下OMA OMA及The Carmel分別奪得最佳度假式會所及最佳建築及園藝設計。

REA集團香港區總經理Kenneth Kent表示,隨着營運環境變化、數碼技術的廣泛應用和發展,加上社會的環保意識不斷增強,昔日的優質基準,未必再能滿足今天的市場需要。環保建築、綠色設計、可持續環境管理和房地產科技等都成為行業的新趨勢。