港元拆息(HIBOR)普遍走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第二個交易日上升，報1.62929厘，較上周五高0.0675厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.34821厘，較上周五彈0.12285厘；1星期拆息回升至1.54107厘；兩星期拆息上揚至1.58214厘；3個月拆息升至2.13275厘。
長息方面，半年期拆息報2.22286厘，無升跌；1年期拆息回升至2.29286厘。
港滙方面，截至上午11時33分，港元兌美元報7.8416。
今日 11:38 香港財經
港元拆息(HIBOR)普遍走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第二個交易日上升，報1.62929厘，較上周五高0.0675厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.34821厘，較上周五彈0.12285厘；1星期拆息回升至1.54107厘；兩星期拆息上揚至1.58214厘；3個月拆息升至2.13275厘。
長息方面，半年期拆息報2.22286厘，無升跌；1年期拆息回升至2.29286厘。
港滙方面，截至上午11時33分，港元兌美元報7.8416。
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