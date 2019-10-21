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工銀亞洲宣布，因應特別事故，位於尖沙咀漢口道、旺角彌敦道華比銀行大廈地下，及深水埗荔枝角道290號地下的分行暫停服務。

該行指出，客戶如有需要，呼籲前往其他分行辦理相關業務，或選用網上銀行、手機銀行或電話銀行使用銀行服務。