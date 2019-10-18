港股直擊 香港財經 重要通告

反修例衝突持續逾4個月，對本港經濟的負面影響已浮現。國泰航空(00293)預期，至年底前的市場環境對集團而言仍是艱難重重，下半年業績料將會較上半年遜色。該集團9月的載客量與載貨量續跌，按年分別下跌7.1%及4.4%。

9月國泰與港龍航空合併結算的載客242.7萬人次，按年下跌7.1%，乘客運載率下跌7.2個百分點至73.6%，以可用座位千米數計算的運力則增加9.8%。

期內，運載的貨物及郵件合共17.26萬公噸，按年減少4.4%，運載率下跌3.7個百分點至65.5%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力上升0.1%，而貨物及郵件收入噸千米數下跌5.3%。

今年首9個月，載客量按年升1.3%，而運力則增加6.9%。載貨量按年減少6.8%，運力上升0.7%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌7%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，集團會繼續密切留意市場情緒和環球旅遊趨勢，因應需求而靈活調整客貨運運力。但預期2019年年底前的市場環境對國泰而言仍是艱難重重，下半年業績料將會較上半年遜色。

他說，客運業務於9月面對的挑戰依然艱難，市場氛圍偏弱，尤以訪港旅遊為甚，因而影響客運收入。乘客運載率下跌7.2個百份點，其中來港載客量按年減少38%，兩項數據與8月的按年跌幅相同。離港客運量減少9%，較8月的12%跌幅有輕微好轉。經香港的中轉客運流量則大致平穩。不過，內地市場的表現尤受影響，原是旅遊高峰期的十一國慶假期，今年需求非常疲弱。

林紹波預期，今年年底前的訪港機位預訂情況仍然遠遜往年同期的水平，其中又以中國內地及其他亞洲市場的情況最為嚴重。

貨運業務方面，林紹波稱，貨運業務因踏入空貨運業的傳統旺季，較8月有所改善。大部分市場的表現錄得按月增長。集團亦在定期貨運航班以外加開若干包機航班，以應付新電子產品推出的額外空貨運需求。然而，整體貨運市場依然競爭劇烈及面對不少挑戰，今年至今的貨運量及運載率較去年同期遠遠遜色。