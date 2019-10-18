香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止連續7日的跌勢，報1.56179厘，較周四高0.02358厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.22536厘，較周四彈0.22536厘；1星期拆息回升至1.37393厘；兩星期拆息上揚至1.48571厘；3個月拆息略回落至2.13027厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.22286厘；1年期拆息走低至2.28929厘。

港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8432。