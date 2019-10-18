即巿股評 港股直擊 香港財經

還記得筆者在8月30日文章《估值低水待發力 華能新能源走勢佳》一文中提到，正當市場將終極死亡交叉大吹特吹，並指恒生指數需要進一步跌至22000點才見底之際，筆者已對所謂的分析進行嚴厲批判。現時回望，過了個半月左右，恒指卻從25703點回升至昨日收報26848點，升幅達4.5%或1145點，那些終極死亡交叉的專家去哪兒了？

從目前情況來看，港股短線要更上一層樓之前，需在26500點水平進行整固，後市再升會較為健康。前周文章《三棍大陽燭 槓桿炒國壽》，建議投資者以槓桿方式買入5.5萬股國壽(02628)，並以18.8元作目標，務求執三皮嘢賺餐午飯錢。僅五個交易日，國壽已升抵18.96元，過去兩個交易日更高見19.06元，到價有餘任你沽，三皮嘢袋袋平安。

新股如野花拈不得

熟悉筆者的朋友都知道，本人從來不建議投資者認購新股，以及炒作半新股，理由重覆再講亦嫌長氣。市道好，莊家如要將該新股打上，頂多分一手比你；市道差，莊家要散貨，一定餵飽你。新股莊家操作手法無手影可循，炒高炒低純看莊家心情，有甚麼好玩呢？一隻狂升十倍的新股，在筆者眼中如同一個眼耳口鼻整過容兼隆過胸的女人在男人面前招搖過市，是絕對拈不得的野花。

國壽升勢有餘未盡，如仍有貨在手的投資者，不妨先沽一半止賺，再留一半待貼近19.9元左近食糊。本周宜繼續以槓桿方式炒大藍籌，當中留意股價走勢較落後的神華(01088)。神華本身從事六大業務，包括煤炭、發電、鐵路、港口、航運及煤化工，上述六項業務，分佔神華上半年收入70.5%、22.5%、2.9%、0.3%、0.7%及2.7%。

截至今年6月底止半年，神華收入按年減少8.6%至1163.65億元人民幣，純利下降1.1%至242.4億元人民幣，每股盈利1.219元人民幣，折合約1.5238港元。以神華昨日收報15.8元計，現價相對今年預測市盈率(P/E)約5.2倍，預測息率5.93厘，估值低企防守性佳。雖然神華估值合理，但當中包含其對煤炭市場的審慎看法。

神華在半年業績中，對今年下半年煤炭市場需求及價格看法相對審慎，認為在印尼、澳洲及俄羅斯出口增加的同時，亞太地區、東南亞、南亞及內地需求增長放緩。換句話說，在供應充足而需求放緩的情況下，煤炭價格難有增長，但保持平穩。

儲足力準備爆發

今年首8個月，神華累計商品煤產量較去年同期減少1.4%至1.93億噸；煤炭銷售量為2.95億噸，按年下跌2%。累計總發電量1059.4億千瓦時，按年下跌44.3%；總售電量為992.8億千瓦時，按年下跌44.4％。然而值得留意的是，神華發電量顯著下跌，主要是因為合資公司完成交割，因此該部分資產不再納入合併財務報表。

從技術圖表可見，上述有關煤炭銷售及發電量下降等因素已被市場消化，因神華於8月7日、26日、10月9日及10日分別在14.66元、14.96元及15.48元打底，底部一浪高於一浪之餘，近日咬緊10天、50天及100天線，而20天線亦回落至貼近現價水平，在滙聚均線運行下有力向上爆發。投資者可以槓桿方式買入6萬股，首個目標價16.5元，如成功到價，又多四皮午餐錢。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產