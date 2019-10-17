香港財經

港交所(00388)宣布，由下月18日(星期一)起，延長美元兌人民幣(香港)期權合約的交易時間，將由上午9時提早至8時30分，與其他香港交易所的人民幣貨幣衍生產品同時開始交易，讓交易所參與者及其客戶受益於高效的跨產品交易。

同時，由下月19日(星期二)起，美元兌人民幣(香港)期權和以現金結算的人民幣(香港)兌美元期貨新增兩個季月合約，此項產品優化將與旗艦產品美元兌人民幣(香港)期貨合約的合約月份保持一致，有助交易所參與者及其客戶作長線的人民幣風險管理。