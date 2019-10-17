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中銀香港(02388)表示，客戶由即日起可於該行申請香港按證保險公司經修訂的按揭保險計劃。該行會按指引和規定辦理申請，最終審批結果視乎個別申請情況而定。

中銀香港指出，對於已經申請按揭貸款而仍未提取貸款的客戶，不論是選用一般按揭計劃或原有按揭保險計劃，如客戶符合新按揭保險計劃的要求，亦可申請轉至新的按揭保險計劃，中銀香港會按最新的按揭條件辦理。

該行透露，自昨天新按揭保險計劃推出後，接獲不少客戶的查詢，主要關於新計劃的內容，以及已申請按揭貸款的客戶轉至新按揭保險計劃的具體安排。