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運輸及房屋局局長陳帆表示，為幫忙首置人士，《施政報告》提出放寬按保，包括最高九成按揭貸款的樓價上限將由現時400萬元提升至800萬元，及最高八成按揭貸款的樓價上限則會由600萬元提升至1000萬元。

陳帆指出，不同階層的市民有不同置業需求，部分收入相對豐裕的年青人，首期負擔較大，認為放寬資格可讓市民有多個選擇。他又指，樓價受很多因素影響，包括環球及本地經濟、就業情況，以及供應等，按揭成數只是其中一部分，呼籲市民在現時樓價仍相對高的情況下，置業要量力而為。

陳帆又指，房屋是深層次問題，政府盡力解決問題，長遠措施未到位前，會推出短中期措施，包括邀請香港房屋委員會研究重建旗下的工廠大廈為公營房屋，推出一手私樓「空置稅」等，「空置稅」會盡快交立法會，冀盡快推出。

建公屋方面，他提及，政府邀房委會改建工廈作公屋，會適時公布。他又提及，現時每年有3000多個租置計劃屋邨的住戶購買所居住單位，反映有關單位的吸引力，因此《施政報告》建議房委會積極部署，加快出售4.2萬個未出售的租置計劃單位。他表示，現時租置計劃單位每呎售價1000元至2000元不等，未來的具體優惠及售價要由房委會研究。

陳帆表示，《施政報告》又建議房委會在2020年進一步增加「白居二」配額；在安達臣道用地推出第二個「港人首次置業」先導項目，會以賣地條款，由私人發展商提供約1000個「首置」單位，以低市價出售。

他又指，《施政報告》亦提出相關措施，包括賦予市區重建局新任務，參考馬頭圍道首個「首置」項目的經驗，在其市區重建項目中提供更多「首置」或其他類別的資助出售房屋單位。

陳帆稱，一如以往，運房屋會檢視10年建屋計劃，會在長遠策略上工作，推出未來10年建屋計劃，希望各界繼續支持政府。