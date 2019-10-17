即巿股評 港股直擊 香港財經

港股踏入十月伊始雖然走勢較為反覆，但近期表現可謂「形勢大好」，尤其在中美貿易談判傳出好消息後單日反彈600點後，總算暫時扭轉跌勢調頭向上，並逐漸在26000水平上企穩。而昨日港府公布《施政報告》，其中包括為首次置業人士放寬按證保險計劃的樓價上限，對私樓的需求及價格有支撐作用，地產股因而受惠，部分股份更創1個月的新高，包括恒地(00012)、新鴻基地產(00016)及新世界(00017)等，並帶動港股今早升穿26800的阻力區，更高見26956，初步來看若成交持續暢，及如恒指能企穏26600，上望27200亦並非無可能。

雖然地產股近日狀態「回勇」，重返10天、20天及50天線之上，但仍然是落後大市，始終地產股在現時的社會運動中大受打擊，多個商場因而暫停營業，不論自身還是租客的生意都受到影響，而觀乎近日的事態發展暫時未見緩和跡象，相信現階段以「扭轉頹勢」來形容地產股是言之過早，社會持續矛盾所引發的問題將會陸續浮現，除非各方紛爭能盡快平息，否則地產股很大機會將再調頭向下。

市況沉寂已久，近日大市有所回暖之下，新股市場可謂一片「歌舞昇平」，氣氛極為熾熱，尤其自百威亞太(01876)上市後，多隻新股接連排隊上市，而且成績相當不錯，箇中佼佼者非魯大師(03601)、華營建築(01582)及德視佳(01846)等莫屬，若在暗盤沽貨，一律獲得40%至130%的回報不等，認真和味。不過，筆者留意到這些具炒作空間的新股一般集資規模較小，因此較容易炒上，投資者抽中並獲利離場固然開心，但這類新股較容易出現貨源歸邊的情況，在「狂炒」後或會突然急瀉，因此無論何時投資者都應該定好止賺止蝕策略，選對離場時機盡早獲利或減低風險。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。