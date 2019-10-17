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據土地註冊處資料顯示，尖沙咀金巴利道28號君怡酒店全幢，以42.957億元售出，新買家為悅明控股有限公司。

酒店於1990年落成，地下、閣樓及1樓為商舖及餐廳，2至21樓為酒店客房，提供546間房，總樓面約24.33萬方呎，以成交價計，每間房價值約786.8萬元。

尖沙咀君怡酒店東主劉希泳於2017年3月在內地離奇死亡，官方同年9月證實是遭刑訊逼供致死。君怡酒店因而被接管，並在今年交由會計師行放售，意向價約60億元，最終成交價較意向價低逾28.4%。