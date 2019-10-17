港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第七日下跌，報1.53821厘，較周三低0.02822厘，並創下3月14日後新低。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1厘，較周三高0.19393厘；1星期拆息回升至1.19厘；兩星期拆息上揚至1.28429厘；3個月拆息則回落至2.13286厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.22321厘；1年期拆息回落至2.29143厘。
港滙方面，截至上午11時23分，港元兌美元報7.8441。
今日 11:35 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第七日下跌，報1.53821厘，較周三低0.02822厘，並創下3月14日後新低。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1厘，較周三高0.19393厘；1星期拆息回升至1.19厘；兩星期拆息上揚至1.28429厘；3個月拆息則回落至2.13286厘。
長息方面，半年期拆息下跌至2.22321厘；1年期拆息回落至2.29143厘。
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