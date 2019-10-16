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在過去4個月的反送中運動中，市民連串抗爭要求政府回應五大訴求，包括調查警暴、重啟政改落實雙普選等。民主黨立法會議員黃碧雲批評，特首林鄭月娥在《施政報告》完全沒有回應社會的政治訴求，是失職失責，要求政府立即重啟政改，令香港可早日實行真正的民主雙普選。

林鄭月娥在《施政報告》中拒絕重啟政改，並指政制發展相關議題極具爭議，必須審慎行事，貿然重啟政改，將會導致社會更加分化，是不負責任的做法。

黃碧雲表示，很多極具爭議的政策和計劃，政府都在強烈反對的聲音下強推，包括明日大嶼計劃、「一地兩檢」、送中惡法、《緊急法》和《禁蒙面法》，林鄭月娥卻從來沒有手軟；然而，現在卻說政改因極具爭議而拒絕重啟，這明顯是雙重標準的行為。

她嚴正指出，在警察不斷濫捕濫告和過度使用武力下，有最新公布的民調更指出，有近七成受訪市民支持大規模重組警隊；有逾五成受訪者更對警隊的信任度給予0分，但林鄭月娥竟然視而不見，甚至在《施政報告》感謝警隊，再次證明林鄭月娥無力領導香港走出困局。

黃碧雲認為，政府管治失效，沒有公信力，並形容今次《施政報告》顯示政府已是窮途未路，林鄭月娥力不從心、必須下台。

黃碧雲強調，政府除了要立即重啟政改外，必須立即制訂大規模重組警隊的計劃，以及成立獨立調查委員會全面撤查警隊的違法行為。