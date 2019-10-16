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今日 18:05 香港財經

港銀行業設協調機制支援中小企

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由金管局籌備設立的銀行業中小企貸款協調機制今日舉行首次會議，而銀行公會將聯同按證公司設立一個意見收集機制，收集銀行從中小企獲得對政府支援中小企措施的意見，並向當局反映，以持續優化這些措施。

金管局在會上重申，與會銀行明白，在目前經濟環境下，部分中小企可能會遇到財政困難，銀行會按照《香港企業財務困難處理守則》，對遇到財政困難的中小企客戶抱支持態度，加強與客戶溝通，不會貿然撤貸或採取其他影響客戶業務運作的信貸行動。

與會銀行留意到金管局已放寬逆周期緩衝資本要求，銀行同意會善用這個空間重點投放於支援中小企；當遇到財政出現困難的中小企時，銀行會積極研究貸款展期或重整還款期，減輕中小企面對的資金周轉壓力。

大部分銀行已推出「中小企融資擔保計劃」保費寬減及利息回贈，銀行會繼續研究是否有空間推出更多優惠；銀行正加強內部溝通，讓前線員工清楚了解銀行支持中小企的政策，盡量以包容的態度處理中小企貸款。

金管局在會上澄清，如果借款人貸款出現短暫逾期，銀行主動修訂還款條件提供支援，而經修訂後的還款條件屬於「商業性」，例如不涉及削減本金，而且適用利率不大幅低於同類貸款當前的市場利率，則這類貸款一般不屬於「重組貸款」，銀行毋須因此而把貸款界定為不良貸款並作出撥備。

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