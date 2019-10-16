香港財經 時事脈搏

仲量聯行主席曾煥平表示，新一份《施政報告》放寬按揭保險可幫助首置客及換樓客上車或換樓，毋須因欠缺首期而被迫購買能有財務安排的新盤，可以轉投樓價較低、潛在供應龐大的二手市場。

政府引用《收回土地條例》收地，反映政府有決心增加公營及資助房屋供應，若資助房屋增加，將令購買私人住宅的買家減少。

不過，短期而言，香港樓價走勢主要受本地經濟、社會事件及環球經濟影響，此三項因素均見負面；加上政府增加資助及公營房屋供應，正好對沖了按揭保險的利好因素，預期樓價跌勢將持續。