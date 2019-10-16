香港財經 時事脈搏

新一份《施政報告》在房屋方面的着墨明顯較往年多，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一系列的房屋措施，可見政府已作短、中、長期的考量，顯示政府解決問題的誠意；其中，對物業市場最直接影響的，相信是提高按揭保險的樓價上限。

陳永傑指出，提高按揭保險的樓價上限，相等於減辣，以往首置買家受礙於二手400萬元以下選擇少，往往被迫投向提供高成數按揭的一手項目，現時放寬按保樓價上限，相信可即時激活1000萬元以下的中小型二手物業，相信這類物業於第四季成交量按季增加30%，惟在社會紛爭及中美貿戰陰霾下，樓價難大幅上升，但相信新措施有效減慢樓價下調步伐。

雖然放寬了按保樓價上限，但首置買家仍需接受供樓負擔的壓力測試，香港銀行於今年內曾加息0.25厘，陳永傑建議，若政府具誠意助市民上車，可考慮降低壓力測試門檻。

陳永傑認為，政府決心加大資助房屋供應，助年青一代圓置業夢，有望紓解社會分歧，而增加資助房屋供應，相信有助釋放公屋單位，變相加大公屋供應，縮短公屋輪候時間。

另外，於安達臣道用地推行第二個「港人港地」項目，提供1000個首置單位。陳永傑指出，自從買家印花稅實施後，非本港永久居民入市個案不足1%，相信此措施以紓緩社會情緒考慮為主，對整體物業市場影響不大。