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行政長官林鄭月娥在記者會表示，由於本港經濟已進入逆轉期，政府收入下降，需要保留實力，所以新一份《施政報告》沒有派錢，亦不希望對財政結構造成很大壓力。

林鄭月娥指出，即使推出經常性措施，亦只是針對弱勢社群或有急切需要的人士。

她又稱，雖然放寬首置按保上限即時生效，但近數月的社會紛爭導致樓市下行，以及樓價已回落5%，置業人士應自行考慮何時入市。

被問及提供租金津貼是否插手私人市場，林鄭月娥表示，政府只能不斷興建公營房屋，以及略為減輕輪候上樓人士的負擔。