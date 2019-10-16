熱門：

今日 16:49 時事脈搏 香港財經

【施政報告】林鄭:不派錢因要保實力

放大圖片

行政長官林鄭月娥在記者會表示，由於本港經濟已進入逆轉期，政府收入下降，需要保留實力，所以新一份《施政報告》沒有派錢，亦不希望對財政結構造成很大壓力。

林鄭月娥指出，即使推出經常性措施，亦只是針對弱勢社群或有急切需要的人士。

她又稱，雖然放寬首置按保上限即時生效，但近數月的社會紛爭導致樓市下行，以及樓價已回落5%，置業人士應自行考慮何時入市。

被問及提供租金津貼是否插手私人市場，林鄭月娥表示，政府只能不斷興建公營房屋，以及略為減輕輪候上樓人士的負擔。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。