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新一份《施政報告》提出「土地共享先導計劃」，消息人士指出，可參與的用地須是新界已整合的棕地，由發展商自行統一業權，然後發展商「𠝹地」比政府，當中七成新增樓面予政府交由房委或房協建屋，而新增樓面不少於5萬方米用地，可提供最少1000伙公私營單位。此外，地盤適合作高密度發展的地皮。

消息人士又指，政府明確發展與環保有衝突、郊野地、6個自然、海岸保育區及具科學研究價值的用地均不作參與，又強調政府不會為發展商自身的私人發展部分收集業權。

消息又指，冀發展商遞交申請至完成契約修訂，可於3年內完成。