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新一份《施政報告》重點就房屋及土地問題推出多項措施，公屋聯會表示歡迎及支持。就推行租金津貼方面，該會支持政府為俗稱「N無人士」提供租津，紓緩租金負擔，讓更多基層市民得以受惠，惟對於未有提及會進行「租務管制」的研究，提高租客租住權、續租權的保障，感到失望。

《施政報告》大幅增加過渡性房屋供應，未來3年會合共提供1萬個單位，並調高建設費用由20億元增至50億元，公屋聯會表示，值得支持，但難度相當大，建議或應由房協等專業房屋機構，協助統籌興建項目較為合適。

政府提出會指示房委會研究加快出售現有39條租置屋邨的剩餘約4萬個出租單位，該會歡迎及支持，並期望政府及房委會一併檢視「租置」、「綠置居」及「居屋」等多個資助出售房屋的關係，進一步理順房屋階梯，亦期望房委會盡快展開討論及研究，並總結經驗，作為日後恢復「租置計劃」的基礎。

對於研究房委會重建工廈為公營房屋，該會表示支持，除了增加公營房屋供應外，亦期望可協助房委會轄下的舊邨重建。對於協助為中產及青年置業的措施，亦表示支持。對於放寬首置人士按揭規限，相信能夠減輕包括青年人在內的首置人士繳付樓宇的首期負擔。

在《施政報告》中，會加推「港人首次置業上車盤」。於去年6月，把市建局轄下的煥然懿居轉為「港人首置盤」，以較市值為低的價錢售予首次置業人士，反應相當熱烈；公屋聯會歡迎政府加推首置盤，建議政府可進一步透過部分賣地中，增加首置盤，為首置者提供更多置業機會。

《施政報告》在覓地上，重點提出會引用《收回土地條例》，藉以增加土地供應，該會表示歡迎，惟對於全面收回粉嶺高爾夫球場卻未作決定，令人失望，期望政府能夠盡快落實土地供應專責小組提出的八個優先選項。

該會期望在《施政報告》中提出的多項措施，能夠緩解基層市民的住屋壓力，緩和社會緊張氣氛；長遠而言，覓地建屋，增加公營房屋供應，仍然是政府刻不容緩的舉措。