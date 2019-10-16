香港財經 時事脈搏

行政長官林鄭月娥於新一份《施政報告》中表示，持續的經濟發展是社會穩步向前的基礎，亦讓政府有能力不斷投資未來和回應市民訴求。

她稱，過去兩年，政府積極拓展海外市場，把與其他經濟體簽訂的自由貿易協定數目倍增，並在泰國曼谷成立香港第13個海外經濟貿易辦事處。政府積極吸引外來投資，根據投資推廣署和政府統計處最新的年度調查，母公司在海外或內地的駐港公司突破9000間，其中1541間以香港為地區總部，比2017年上升9.1%。初創企業的升幅更令人鼓舞，在2017至2019這兩年間，增加42.8%，達3184間，遍布各行各業。

林鄭月娥指出，除了繼續支持香港傳統四大支柱行業，即金融服務、旅遊、貿易及物流和專業及其他工商業支援服務，政府亦致力推動創新及科技、文化及創意和環保產業。在維持自由市場經濟的前提下，政府積極發揮「促成者」和「推廣者」角色，增加土地供應、投資人才培訓、推動對外事務、優化營商環境和落實稅務寬減措施，藉此提升香港的競爭力。

此外，政府亦致力把握「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區帶來的機遇，為香港經濟帶來新增長點，為香港企業和專業服務拓展更大的市場。儘管本港經濟目前面對外憂內患，但深信過去兩年的努力將有助抵禦風浪。

她續稱，面對日益嚴峻的經濟狀況，政府除協助香港企業向內地市場推廣產品和服務外，亦正向相關中央部委爭取政策支持，為一些以往以出口為主而希望轉為內銷的香港企業，提供稅務優惠和簡化審批程序等，以提升企業進入內銷巿場的競爭力。