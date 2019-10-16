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行政長官林鄭月娥於任內第三份《施政報告》中表示，邀請房委會研究重建房委會旗下的工廠大廈為公營房屋，特別是增加出租公屋的供應；現時在39個「租者置其屋計劃」屋邨中，約有4.2萬個未售出單位，現時平均定價約為評估市值的二折。為進一步滿足公屋租戶的置業訴求，建議房委會積極部署，加快出售這些單位。

此外，繼於2019年出售合共約8600個居屋和「綠置居」單位，將預售更多正在興建的居屋和「綠置居」單位，預計2020年可高達約1.2萬個，以盡快滿足市民的置業期望；繼今年推出3000個「白居二」配額，建議房委會在2020年進一步增加配額，以滿足更多白表人士的置業需求。

她指出，透過於2020年第一季出售安達臣道一幅私人住宅用地，落實第二個「首置」先導項目，用賣地條款規定發展商除興建私人住宅單位外，須興建約1000個「首置」單位，並以低於市價賣給合資格人士。

林鄭月娥稱，會賦予市建局新任務，要求該局在其重建項目中，參考今年年初成功推出的市建局馬頭圍道首個「首置」項目的經驗，積極提供更多「首置」或其他類別的資助出售房屋單位。政府會適當地提供資源配合，讓市建局可以持續履行市區更新的任務。

她又提到，在去年《施政報告》中邀請市建局協助重建公務員建屋合作社地段。市建局已在九龍城物色到兩組適合作重建的公務員建屋合作社樓宇作試點計劃，涉及30多幢樓宇，並計劃明年年初公布啟動這些樓宇的重建，以期充分利用有關地段的發展潛力。部分收回的土地會預留作興建公營房屋，估計重建後公營及私人單位總數約為現時單位的5倍。

林鄭月娥表示，為協助首次置業人士，會放寬由香港按證保險有限公司提供的按揭保險計劃的樓價上限，首次置業人士(即申請時並未持有任何香港住宅物業)可申請最高九成按揭貸款的樓價上限將由現時400萬元提升至800萬元，而可申請最高八成按揭貸款的樓價上限則會由600萬元提升至1000萬元；後者可以包括自用樓換樓按揭。