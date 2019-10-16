香港財經 時事脈搏

行政長官林鄭月娥於任內第三份《施政報告》中表示，去年年底經檢視後，已將《長遠房屋策略》下未來十年(即2019至20至2028至29年度)的公私營房屋新供應比例由60:40調整至70:30，但這是中、長期目標，何時達標仍取決於增加土地供應的速度。

林鄭月娥在《施政報告》中提出短、中期的支援措施，其中包括大幅增加過渡性房屋項目，在未來3年合共提供1萬個單位，以紓緩居住環境惡劣和長時間輪候公屋家庭的壓力。這些單位除建於短期空置的政府土地和公共設施外，也會在私人發展商借出的土地上進行。市建局、香港房屋協會和香港建造商會等機構將為營辦的民間團體提供專業意見和項目管理支援，而政府預留的建設費用亦由早前公布的20億元，相應增加至50億元，全面體現民、商、官合作。

政府也會繼續推展特設為滿足青年人短暫住房需要的青年宿舍，其中屬兩個項目的1760個單位將於未來兩年落成，另外有五個可提供約1600個單位的項目亦在進行中。

她稱，透過現金津貼，為非公屋、非綜援的低收入住戶，包括輪候公屋人士，提供支援。由於有關的研究工作需時，將邀請關愛基金把原本在紓困措施中為上述低收入家庭提供的「一次過生活津貼」，於下個年度先後發放兩次，讓政府可以在2020年年底前完成推出恒常現金津貼計劃的研究。另外，她亦建議增加領取綜援家庭的租金津貼最高金額。