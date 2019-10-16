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今日 11:34 香港財經

港元拆息普遍回落 1個月見七個月低

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港元拆息(HIBOR)普遍回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第六日下跌，報1.56643厘，較周二低0.06143厘，並創下自3月15日後新低。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.80607厘，較周二微升0.00178厘；1星期拆息回落至1.06036厘；兩星期拆息下滑至1.20143厘；3個月拆息跌至2.14732厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.24143厘；1年期拆息回落至2.30196厘。

港滙方面，截至上午11時26分，港元兌美元報7.8447。

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