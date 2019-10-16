香港財經

財政司司長陳茂波智利聖地亞哥出席亞太區經濟合作組織財長會議時表示，香港會繼續全力維護自由開放的貿易和公平的競爭環境。

他表示，面對環球經濟不明朗因素多，下行壓力大，亞太經合組織成員經濟體之間要加強經貿合作才能實現可持續的增長，又重申香港會繼續全力維護自由開放的貿易和公平的競爭環境。

出席財長會議期間，陳茂波與智利財政部長費利佩‧拉臘會晤，雙方同意推動建立全面性避免雙重課稅協定，加強香港與智利的經貿及投資活動。

陳茂波隨後轉赴美國出席國際貨幣基金組織(IMF)及世界銀行集團年會。



